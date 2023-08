Riik tõstab õppimiskohustuse ea 18. eluaastani

Ministeerium toob esile, et 2022. aasta sügisel ei jätkanud oma haridusteed 654 põhikoolilõpetajat. Madala haridustasemega mitteõppivaid noori vanuses 18-24 aastat on Eestis 11 protsenti. Uuringud kinnitavad, et erialase ettevalmistuseta inimesed on tööturul nõrgemal positsioonil. Samuti on teada, et koolikohustuse pikendamine toetab eeskätt nõrgemate õpitulemustega noori.