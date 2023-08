Sõjahaudade spetsialist ja arheoloog Arnold Unt ütles, et kaevetööde alguses tuli välja üks ausamba lamereljeefi tükk. Unt kahtlustas seda nähes kohe, et see võib olla osa Vabadussõja mälestusmärgist. «Uurisin, kus on Amblas Vabadussõja mälestusmärk, ja käisin vaatasin selle üle. Siis arvestasime juba teadlikult sellega, mida kaevamisel leida võime,» selgitas ta.