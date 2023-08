Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva-Madise kirikus tegi Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna bakalaureuseõppe teine kursus suvepraktikat. Tudengid uurisid ja dokumenteerisid kiriku interjööris säilinud ajalooliselt väärtuslikke viimistlus­kihte. Nende juhendaja professor Hilkka Hiiop sõnas, et uuringute käigus tulid lubjakihi alt välja uhked barokiaegsed maalingud.

* Teisipäeval avas uutes ruumides uksed kauplus Ilulind, mis on e-poe ja kaupluslaona küll tegutsenud juba paar aastat, kuid avarat ilusate väljapanekutega poodi pole neil seni olnud. Nüüd on! Ja seda Paide südalinnas keskväljaku ääres.

* Ilmaennustus lubas kuuma suvepäeva, kuid 15. augusti hommikul on Türi ümbrus mattunud paksu udupilve sisse. Taikse lähedal paistab uduloori tagant sagimist ja lähemale jõudes hakkab silma Paide Rally kirjadega buss. Algamas on üritus, kus ralli toetajad hakkavad võistlusautodes kaardilugeja istmel tõelist kiirust kogema. Platsi parklasse vuravad üha uued masinad, kuid ralliautod on oma kohad juba leidnud ja käivad viimased ettevalmistused. Iga auto juures tegutseb mitu inimest: kontrollitakse rehve, vesteldakse kütusest ja eemal räägitakse mingist kurvist.