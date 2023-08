Kohviku juhataja Katrin Aesma selgitas, et vajab selle pidamisest puhkust, kuid oma põhitegevusega, milleks on cateringiteenuse pakkumine, ta jätkab. "Torte ja suupisteid teen tellimuse peale ikka ning katan peolaua," rääkis Aesma.

Terve suvi on toidukohapidaja teenindanud erinevaid lastelaagreid ning sügishooajaks plaane tehes otsustas ta argilõunate tegemisest loobuda. Muret, et tema püsikliendid nüüd söömata jäävad, ta ei tunne, kuna enamus neist tulid Väätsale sööma just Paidest.