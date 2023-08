Kaklus. Pilt on illustratiivne.

Kui võiks aravata, et üle keskea inimesed on juba elus nii mõndagi näinud ning suudavad kõikvõimalikes olukordades rahulikuks jääda, siis politse näeb sageli oma töös, et koduvägivald ei hooli vanusest ning karvupidi kokku minnakse veel pensionieaski.