Töötus suureneb, samas on tööga hõivatuid varasemast rohkem

Statistikaameti andmetel oli tänavu teises kvartalis töötuse määr 6,7 protsenti ning see on suurenenud nii esimese kvartali kui ka eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang sõnas, et nagu mujal Eestis, on töötute hulk ja nende osa suurenenud ka Järvamaal.