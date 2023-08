Tänavune "Rukki Oscar" anti üle Väätsal

Rukkikülvaja auhinna laureaadiks ehk juba 12. "Rukki Oscari" saajaks valisid rukkikasvatajad endi seast Õnne Söödi Saaremaalt. Türi valla koduleht vahendas, et laureaadi tiitlit vastu võttes ütles Õnne Sööt, et võtab seda kui suurt austuse avaldust nii iseendale kui ka oma noorele abilisele Kristin Tärnile ning kogu Tuule Grupi põllumajandusettevõtetele. „On olnud üks väga ilus, pikk ja põnev teekond. Olen siiralt tänulik kõikidele oma töökaaslasele ja teen sügava tänukummarduse teile, kes te mind esile tõstsite," lausus ta.

Türi vallavolikogu esimees Marge Hirtentreu õnnitles laureaati ja tunnustas teda selle eest, et ta on esimene naine, kes väärika tiitli on võitnud. Samuti soovis ta kõigile rukkikasvatajatele edu meie leivavilja tootmisel ja andis tänukingituse Eesti Rukki Seltsi presidendile Vahur Kukele.