Järva vallavanem Toomas Tammik sõnas, et Aravete lasteaia ehitusest ei ole vallavalitsus sugugi loobunud ja kui taotlusvoorud avanevad, hakkab uuesti toetust taotlema. Tammik lisas, et muutunud majandusolukorras on võimalik taotleda suuremat toetust ja teadaolevalt on ka omaosalus väiksem.