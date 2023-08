Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Aprillis eemaldati Ambla vallamaja vastas olevast pargist punamonument ja selle asemele pandi neutraalne tähis tekstiga «II maailmasõja ohvrid». Kolmapäeval tegid Eesti sõjamuuseumi välitööspetsialistid pargis väljakaevamisi, et tuvastada, kuivõrd on ühishauda maetuid. Vaevalt oli kopp maasse löödud, kui maa seest tuli kõigepealt välja hoopis Vabadussõja suur purustatud ausammas.

* Järva vallavalitsus tunnistas eelmisel nädalal Aravete uue lasteaia ehituse hanke kavandatust oluliselt kõrgemate hinnapakkumiste tõttu nurjunuks. Ehitus lükkub edasi ja riigi toetus tagastatakse. Järva vallavanem Toomas Tammik sõnas, et Aravete lasteaia ehitusest ei ole vallavalitsus sugugi loobunud ja kui taotlusvoorud avanevad, hakkab uuesti toetust taotlema. Tammik lisas, et muutunud majandusolukorras on võimalik taotleda suuremat toetust ja teadaolevalt on ka omaosalus väiksem.

* Statistikaameti andmetel oli tänavu teises kvartalis töötuse määr 6,7 protsenti ning see on suurenenud nii esimese kvartali kui ka eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang sõnas, et nagu mujal Eestis, on töötute hulk ja nende osa suurenenud ka Järvamaal.