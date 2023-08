Paide rallisõitjad Romet Jürgenson ja Siim Oja olid ralli eel ootusärevad, sest seekord on rajad nagu uued. "Katsed on küll mullustega suures osas kattuvad, kuid neid sõidetakse teistpidi, mis tähendab, et eelmise aasta kogemused võib kohe kõrvale heita," selgitas ta.