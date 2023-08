​Eesti Pagar: lõpetasime tarned Venemaale juba sõja alguses

Eesti Pagari juhatuse esimees Ragnar Kõiv ütles, et ettevõte lõpetas otsustavalt Venemaale eksportimise loetud päevad pärast täiemahulise sõja alustamist ja seda tehti omal algatuse. “Tarned lõppesid eelmise aasta 1. märtsil, vähem kui nädal pärast agressiooni algust,” täpsustas ta.

Sotsiaalmeedias levinud kuvatõmmis kujutab venekeelses pakendis Eesti Pagari Tallinna leiba vene veebipoes “Azbuka vkusa”. Selle kaubandusketiga pole Eesti Pagaril kunagi koostööd olnud. “Oleme venekeelse pakendiga Tallinna leiba tootnud ainult Saksamaa edasimüüjatele, kus on selleks piisavalt suur musta leiva traditsioonidega kogukond,” selgitas Kõiv.

Kõivu sõnul polnud nad varem teadlikud nende toodete re-ekspordist Venemaale. “Meie tooted ei kuulu ametlike sanktsioonide alla, me peatasime toodete müügi Venemaale omal algatusel, sest agressoriga äri ajamine on meie jaoks vastuvõetamatu,” rõhutas ta. “Me ei saa kontrollida, mida meie Euroopa ekspordipartnerid kaubaga edasi teevad, kuid meil oli teadmine et kogu toodang läheb Saksamaale Ida-Euroopa kogukonnale mõeldud poodidesse.”