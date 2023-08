Paljud järvalased said piksehoiatuse

Oma kogemustele tuginedes märkis Raivo Oras, et tihti on traagiliste õnnetuste põhjuseks vähene elektriohutusalane teadlikkus ja ohutunne – seda nii lastel kui nende vanematel. “Tihtipeale võib õnnetuste põhjuseks olla inimlik laiskus – laadijad on seinakontaktis, väikeelektroonika seadmed vooluvõrkudes, pikendusjuhtmed on ilma ülepingekaitsmeta ja nii edasi,” lausus ta. “Näiteks arvutid, ruuterid, digiboksid, laadijad, telerid ja muusikakeskused on eriti tundlikud just liigpinge ja impulssvoolu suhtes.”

Kuid kuidas siis kaitsta oma kodu äikese eest? Oras ütles, et hea ennetusmeede on kasutada nõuetekohaseid piksekaitsmeid. Hoone piksekaitse koosneb välis- ja sisesüsteemist. Välissüsteemi ülesanne on püüda välgunoolt, läbi maandurite noole jõud hajutada ning seejärel maasse suunata. Sisesüsteemi ülesandeks on kaitsta elektriseadmeid liigpingete ja impulssvoolude eest.

Oras toonitas, et piksekaitse tervikteenust pakub Eestis mitu ettevõtet, kuid 100-protsendilist kaitset otsetabamuse korral ei saa keegi kahjuks garanteerida. “Elektritöödel ja piksekaitsesüsteemide väljaehitamisel tuleb kasutada kindlasti ainult vastavat kompetentsi omavaid spetsialiste. Lisaks tuleb lasta kontrollida, kas elukoha elektripaigaldise kordusmaandus on töökorras ja mõõtmistulemus normis,” lisas ta.

Orase sõnul on äikese ajal ohus kõik elektroonikaseadmed ning tihti pole kasu ka sellest, kui ainult elektrikilbist vool välja lülitada. “Piksetabamuse korral võib liigpinge läbi kilbi ikkagi seadmetesse jõuda. Seetõttu on targem kõik elektriseadmed, mida ei kasutata, pistikupesadest välja võtta ja tekitada seeläbi turvaline kaitselahutus.”

G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul lisas, et kindlasti tuleks igas majapidamises elektrikilbile tähelepanu pöörata. Vana elektrikilp võib olla märk sellest, et kodu voolukoormus on piiratud ning sellisel juhul ei aita õnnetusi vältida ka uue juhtmestiku paigaldamine. “Kui pidupäeva eel käib suurem kokkamine ja korgid enam vastu ei pea, siis võta seda kui ohumärki. Korkide väljalöömine tähendab, et korraga on kasutusel liiga palju elektriseadmeid või mõni vana seade pole töökorras,” soovitas ta.

Raivo Oras rõhutas, et äikese ajal tuleb pistikust välja võtta kõik kodumasinad ja väikeelektroonika seadmed (arvutid, ruuterid, telerid jne). Ka telefone ei tasu vooluvõrku laadima jätta. “Seina jäetud laadijad muutuvad elektrivõrku sattunud liigpinge korral “tulepallideks” ja põhjustavad tulekahju. Olge ettevaatlikud ja kuulake tähelepanelikult ilmaennustusi – äikesehoiatust peab võtma täie tõsidusega!”