Ukraina naised said Paides kodumaa sünnipäeva puhul esimest korda kokku

Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse koordinaator Kaja Sepp ütles, et töötades igapäevaselt Ukraina sõjapõgenikega ning nähes kõrvalt nende muresid ja rõõme tekkis mõte korraldada neile Paides väike kokkusaamine. "Meil töötab üks väga tubli ukrainlanna, kes levitas sõna ennekõike Paides elavate ukrainlannade seas, kelle puhul on tunda, et nad vajaks sellist kokkusaamist," märkis ta.

Laupäeval saigi kokku umbes paarkümmend naist. Sepp märkis, et lepiti kokku, et kellel on lapsed võimalik koju jätta, siis kasutagu seda võimalust ning tulgu ja tehku õhtupoolik täiesti iseendale. "Nii oligi, et naised said segamatult rääkida oma muredest ja rõõmudest ning tunda end kogukonna osana," sõnas ta.