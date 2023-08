E-Piim Tootmine kasvatas mullu nii käivet kui ka kasumit

"Me mitte ainult ei kohanenud muutustega, vaid ennustasime neid ette ja tegime vastavalt sellele strateegilis-taktikalised valikud, võtsime teatud riske ja need tasusid ennast ära. Aruandeaastal toimus kiire piimatoodete hindade tõus ja ka sisendite ja tooraine hindade tõus. Oluliseks kujunes ettevõtete võime hinnatõusu lõpptootesse edasi kanda. Kujunenud olukorras oli meile abiks erinevate sihtturgudude olemasolu. Eelmise aasta valguses osutusid õigeks meie otsused fikseerida elektrienergia hind ning meie kunagine otsus rajada hakkepuidu katlamaja – läbi nende tegevuste õnnestus meil energiakulud kontrolli all hoida," teatas ettevõtte juhtkond majandusaasta aruandes.