Türi Halduse juht Elari Hiis ütles, et leping ehitajaga on sõlmitud, tööde ajagraafik on saadetud, garantiikirjad samuti. «Võib öelda, et töö käib praegu kulisside taga,» põhjendas ta, miks veel pole tänaval näha ehitusmehi ja -tehnikat.

Hiis täpsustas, et ettevalmistused käivad 37. nädalani, mil objektil algavad mullatööd. See on nädal, mis algab 11. septembriga. «Tänava ümberehitus peaks lõppema hiljemalt novembri keskpaigaks, ent ehitaja on arvamusel, et juba oktoobri lõpul võib objekti lindilõikamisega valminuks kuulutada,» lausus ta.