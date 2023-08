Sirje Graubergile korraldas üllatuspeo tütar Martha-Beryl. Seda oli ta plaaninud juba pikalt ning võtnud kontakti paljude ema endiste ja praeguste õpilastega, keda rohkem kui 30 aasta peale on olnud liialdamata öeldes sadu. «Tahtsin emale midagi erilist kinkida, mis ta pahviks lööks. Kontsert tundus kõige õigem, kuna aastakümnete jooksul on tema käe all esimese muusikalise puudutuse saanud palju ägedaid inimesi,» selgitas Martha-Beryl.