Reisikorraldajad uudistavad ringi Kesk-Eestis

Veerandsada reisikorraldajat on kõik riiki sissetuleva reisikorralduse esindajad. Reisil osalevad näiteks Estonian Holidays, Airtours, Go Travel, Tallinntour, BaltoScandia Tours ja paljude teiste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad, kelle kliendid on enamjaolt välismaalt Eestisse reisivad turistid. Reisi teevad kaasa ka mõned Visit Estonia meeskonna liikmed, kelle töökohustuste hulka kuulub Eesti tutvustamine välismaal.