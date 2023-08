Suurfestivali juhiks saab kandideerida veel homseni

Mittetulundusühing Arvamusfestival otsib avaliku konkursi teel uut ürituse eestvedajat, kelle ülesanne on hakata korraldama 2025. aasta festivali. Konkursi tähtaeg on homme. Veel viimast aastat festivalijuhina tegutseva Kaspar Tammisti sõnul on kandidaate juba ka laekunud.