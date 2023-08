Hirm eelarvekärpe ees viib päästjad Toompeale piketeerima

Päästjate, politseinike ja häirekeskuse töötajate ametiühingute peamisteks muredeks on siseturvalisuse asutuste eelarvete kärpimine ning palkade külmutamine. “Planeeritav eelarvekärbe seab ohtu inimeste turvalisuse- Siseturvalisus ei ole see koht, kus praeguses julgeolekuolukorras kärpida. Plaani teostumisel kaob Eestist vähemalt kolm komandot ning siseturvalisuse töötajate palgad ei tõuse - see ei ole kohane,” sõnas Eesti päästeala töötajate ametiühingute (EPTAÜ) peausaldusisik Kalle Koop.