Türi vald ootab ettepanekuid, kes väärib aasta haridustöötaja tiitlit

Türi vald premeerib iga aasta sügisel kolme haridustöötajat, kelle eelmise õppeaasta panus hariduseesmärkide saavutamisel on olnud silmapaistev ning kelle igapäevane tegevus haridustöötajana on kogukonnas tunnustatud.

Haridustöötaja nimetatud konkursi mõistes on Türi valla haridusasutuse, see tähendab valla üldhariduskooli, huvikooli ning koolieelse lasteasutuse töötaja või isik, kelle töö või tegevus on seotud õpetamise, kasvatamise või haridusasutuse arendamisega.