Võrkpalli mammutsari lõppes ööpimeduses

Rahvavolle korraldaja Ilmar Mõttus selgitas, et omamoodi tava on olnud lõpetada turniiri öövollega. Nii oli see ka tänavu. Mängijad kogunesid liivale alles tund enne südaööd ja koju puhkama pääsesid pärast kella kaht öösel. Just sellised elamused ja ekstreemsused on meeldejäävad ning annavad võrkpallureile teistsuguseid kogemusi­.