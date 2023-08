Volinike tasu hakkab sõltuma kohalkäimisest

Volikogu esimees Rait Pihelgas selgitas volikogu istungil eelnõud tutvustades, et eelnõu sisu erineb selle poolest, kas komisjoni tööd juhitakse kohapeal või veebi vahendusel. «Ettepanek on, et kohapeal juhtimise eest saab tasu sada protsenti, veebi teel juhtimise puhul võiks vähendada seda 50 protsenti,» täpsustas­ ta.