Tähelendu nautinud viina pudel leidis koha muuseumis

Türi viina pudeli silt sisaldab ingliskeelset teavet, et pudeli sisu on pärit viinapruulimisriikide südamest, suurte viinade kodumaalt, kus viinaajamise tava on üle 500 aasta vana. Sellele järgneb eestikeelne tõlkimata jäetud hüüatus «Tervist!». Arusaamatus keeles saab Ameerika napsimees lugeda, imestada ja imetleda ka järgmist teksti: «Ilust juba suppi ei keeda, viinaga on hoopis teine lugu ehk You cannot make soup of the beauty, but vodka is another story.»

Foto: Türi muuseum