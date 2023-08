Ühistranspordikeskus hakkab sõitude valideerimisele suuremat tähelepanu pöörama

2018. aasta 1. juulil olid Raivo Läske ja Jatsuk Veniamin esimesed tasuta bussiga sõitjad Järvamaal. Kuigi prii bussisõit on kestnud juba üle viie aasta, tuleb endiselt inimestele meelde tuletada, et nad bussi astudes oma sõidu valideeriksid.

Järvamaa ühistranspordikeskus teatab, et tihendab kontrolli sõidupileti või õigemini küll ühiskaardi valideerimise üle. Muret teeb, et sõitjad alati ei taju, et sõidu registreerimisest sõltub liinivõrgu rahastus ja oluliste liinide säilimine maakonnas.