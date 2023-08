Transpordiameti ida osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja Ivan Nikitin ütles, et valgustid vahetas välja firma Prosystem, kellega Transpordiametil on sõlmitud leping ida regiooni maanteevalgustuse hooldamiseks. Asenduse sai kolm ringteel maha sõidetud või viga saanud tänavavalgustit.

Nikitin selgitas, et selliste juhtumite korral, kus riigimaantee ääres olevad tänavavalgustuspostid puruks sõidetakse, saadab amet esmalt juhtunust päringu Politsei- ja piirivalveametile. "Meie huvi on teada saada, kas juhtum on fikseeritud politseis ning kas kahju tekitaja on teada. Juhul kui kahju tekitaja on teada, hüvitab kahju kindlustusandja, kui aga tekitaja andmed puuduvad, tuleb mängu liikluskindlustuse fond (LKF) ning hooldaja saadab vastava avalduse liikluskindlustuse fondile," selgitas ta selliste tööde tasustamise korda.