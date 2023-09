Unistus jalgpallihallist elab edasi

Järgmisel nädalal plaanib Paide linnavalitsus kuulutada välja riigihanke Paide jalgpallihalli projekteerimiseks ja ehituseks. Linnapea Kaido Ivaski sõnul on linnavalitsus selleks kuu aega kõvasti vaeva näinud, et hanke dokument kiiresti kokku panna, sest aega halli ehitamiseks jääb järjest vähemaks. Lisaks ajafaktorile tekitab pinget ka see, kas linnal kasutada olevast kolmest miljonist eurost selleks üldse jätkub.