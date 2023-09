Türi vald jätkab kaasava eelarvega ka tänavu

Türi valla kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada kuni 18. septembrini. Kaasava eelarve suurus on 50 000 eurot ja teoks tehakse vähemalt kaks ettepanekut. Türi vald on ainus, kes tänavu kaasavat eelarvet menetleb, Paide linn on selle peatanud kolmeks, Järva vald käesolevaks aastaks.