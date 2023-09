Kui eelmistel aastatel on muuseumiteele oodatud rahvast laupäeval ja pühapäeval, siis seekord reedel ja laupäeval. Reedel on eriti teretulnud õpilasgrupid. Nende tarbeks on välja mõeldud eriprogrammid, mis tutvustavad eksponaate, kuid on ühtlasi atraktiivsed ja äratavad ajaloohuvi.