Nädal enne valimisi on poliitikutel kõige kiirem aeg. Keskerakonna kongress on järgmisel pühapäeval Paides E-Piima spordihallis. Kas viimane nädal on sama kiire kui enne riigikogu valimisi?

Erakonnasisestel valimistel, nagu ka teistel valimistel, tuleb tööd teha kogu aeg. Inimesed, kes ärkavad kuu aega enne valimisi ja mõtlevad, et võiks erakonna juhatusse või esimeheks kandideerida, üldjuhul väga edukad ei ole. Erakonnakaaslased hindavad neid inimesi, keda on ka varem nähtud ja kellega on saanud mõtteid vahetada. Ja kes on ennast juba riigis või kohalikes omavalitsustes näidanud.