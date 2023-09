Koeru hooldekodu anti üle omavalitsusele

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on tal hea meel, et riigile kuulunud üldhooldekodu omanikuks said Järva vald ja Paide linn: „Usun, et omavalitsused kliendile keskendunud üldhooldusteenuse korraldamisel omanikuna kõige sobilikumad ning kogenenumad peremehed. Hooldekodu üleandmisest võidavad seega kindlasti nii kliendid kui töötajad.“

Minister lisas, et Koeru hooldekodu üleandmine toimub ajal, mil hooldereformi jõustumisest möödub kaks kuud ning selle positiivne tulem Koerul ka juba nähtav on. Koeru hooldekeskuses on üldhooldusel 109 elanikku 23-st omavalitsusest, kus on erinevate kohalike omavalitsuste kehtestatud hoolduskulude piirmäärad vahemikus 400 kuni 760 eurot. „Hooldereformiga loodud võimalusest pakkuda inimestele kättesaadava ja mõistliku hinnaga teenust on siin hooldekodus kinni haaratud. Tänase teadmise kohaselt on vaid kaks elanikku, kelle oma sissetulekutest ei ole piisanud kohatasu maksmiseks. Niisiis suur tänu kõigile omavalitsustele, kes on omalt poolt teinud kõik, et teenus inimestele kättesaadavaks teha ja abi abivajajani toimetada,“ lisas Riisalo.