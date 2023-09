Liiklemist alustavad kiirrongid

Elroni müügijuhi Triinu Tirmaste sõnul puudutab sõiduplaanimuutus argipäevade tipptunde, kui inimestel on kõige suurem vajadus liikuda. „Alates tänasest on argipäeviti oluliselt paranenud võimalus jõuda tipptunnil kiiresti läänesuunalt Tallinnasse ja tagasi,“ ütles Tirmaste. „Tipptunnil liigub Tallinna ja Keila vahel kuus rongi tunnis ehk keskmiselt on väljumine iga 10 minuti tagant.“