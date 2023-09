Tõrvaaugu Metsapäev tuleb Rassi külas juba 30. korda

Võimalus metsa tundma õppida

Rääkides Kabala laantest, tõmbub Elori ilme tõsisemaks. Seda seetõttu, et kohaliku metsa tervis ei ole mehe sõnul nii hea, kui võiks. “Ümberringi on siin väga palju kaitsealasid, mille eest hoolitseda ei või. Metsades on suured kahjustused tormide näol ja siis käib sealt ürask lihtsalt üle. Ühel hetkel kukub vana mets aga lihtsalt ümber. Nii on inimestel, kes on ikka harjunud metsas käima, sinna raske ligi pääseda, kuna puud kukuvad ka teede peale,” tõdeb Elor.

Metsaülem mõistab, et looduse säilitamise ja sellest majandusliku kasu saamine debatt on ühiskonnas emotsionaalne teema. Sellepärast ongi just Metsapäev Elori hinnangul hea võimalus ise loodusega otseselt kokku puutuda ning teadmisi ka pere pisematele liikmetele edasi anda. Näiteks on lastele on avatud käeliste tegevuste töötuba, et ka nemad metsa paremini tundma õpiks, ja toimub ka traditsiooniline seenematk ja seente määramine.

Ilmetil on rõõm tõdeda, et Metsapäev on ajas kõvasti kasvanud ning uusi külastajaid leidnud. Traditsioonilisele pidupäevale satub igal aastal mõni uudistaja ka välismaalt.

“Neile pakub alati suurt huvi kohalik tõrvaahi. Kunagi aeti siin tööstuslikult tõrva ning sellest ka kandi nimi Tõrvaaugu. Hetkel on meil alles küll vaid väiksem suveniirahi, kuid kellegi suusad tõrvatakse ikka igal aastal ära. Ja nina tahavad kõik juurde pista,” naerab Ilmet.

Pidupäeva juured ulatuvad sügavale

Esimene Metsapäev toimus Tõrvaaugus juba 1929. aastal. Eloril on vanast ajast säilinud aga plakat 1937. aasta pidupäevast, mida tähistati juba väga suurelt. “Kuulutuse pealt saab lugeda, et kaugemalt tulijatele oli isegi hobustehoid päeval olemas, rääkimata puhvetist ja alkohoolsetest jookidest,” naerab Ilmet.