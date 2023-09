60+ vanuses inimeste investeerimisportfellides domineerivad kinnisvara, aktsiad ning kolmanda samba pensionifondid

„Kui 18-50-aastaste investeerimisega tegelevate inimeste seas on enim eelistatud aktsiaid ja kolmanda samba pensionifondid, siis erisus tekib alates 50+ aastaste vanuserühmast, kus proportsionaalselt enam eelistatakse materiaalseid varasid ja kinnisvarasse raha paigutamist,“ nentis Koplimäe ja lisas, et viimastel aastatel on ka pensioniealised hakanud üha enam investeerima. Põhjuseks võib Koplimäe sõnul olla nii pikenenud eluiga kui ka see, et pensionealiste hulgas on palju tööl käijaid, kes kasutavad lisatulu investeeringuteks, et tagada kõrgemas vanuses paremaid elutingimusi või pärandada oma vara perele.

Koplimäe tõi esile, kui enamik 18-50-aastastest investeerijatest tegelevad investeerimisega kas igakuiselt või kvartaalselt, siis vanemate vanuserühmade esindajad eelistavad investeerida harvem kui kord aastas. „Kuna eelistatud on pigem pikaajalised ja varalised investeeringud, siis need varaklassid ei vaja ka igakuist või -aastast tegelemist, seda enam, et uuringu andmetel on 61% 50-59-aastastest ning 40% 60-74-aastastest investeerimisega tegelenud, et koguda pensionipõlveks lisaraha,“ nentis Koplimäe.

Investeerimisaktiivsust pärsib teadmatus, et investeeringud on pärandvara osad