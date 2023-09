Paide ja Türi postkontoris saab sõlmida elektrilepingut

Alexela ning riiklik posti- ja logistikaettevõte Omniva ühendasid jõud, et tulla teenustega inimestele lähemale ja pakkuda kodulähedast elektrilepingu sõlmimise võimalust postkontorites.

„Omnival on 59 postkontorit üle Eesti, kus saame oma põhiteenuste kõrval pakkuda paindlikult ka lisateenuseid. Meil on varasem positiivne kogemus elektrilepingute teenuste osutamisega ja ka seekord on meie töötajad saanud põhjaliku ettevalmistuse koostöös Alexelaga, et pakkuda parimat teenust,“ ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt.

“Me küll ei tea, aga eeldame, et paljud universaalteenust kasutavad kliendid ilmselt ei ole sina peal e-kanalitega või puudub neile ligipääs. Teisalt võib veebis lepingute sõlmimiseks takistada vajadus enne otsuse tegemist pidada nõu võimalike pakettide tingimuste üle. Peame ka arvestama, et paljudel inimestel on jätkuvalt kartus eelmise aasta kõrgete elektrihindade kordumise ees ning küsimusi, kuidas ennast selle vastu kaitsta. Koostöös Omnivaga tuleme klientidele lähemale, aidates leida inimestel täna turul leiduvatest parima lahenduse, mis jätaks raha pere muudeks kulutusteks, lisades sealjuures kindluse energiaturgude heitlikkuse vastu,” arutles energiaettevõtte juht Aivo Adamson erinevaid tegureid, mis Alexela ja Omniva omavahel elektrienergia pakkumiseks kokku viisid.