Mille jaoks kasutavad eestlased ostukindlustust

Raivo Piibori sõnul esineb kõige enam ostukindlustusjuhtumeid nutiseadmetega, sest need on igapäevaselt kasutuses, seadmeid on lihtne maha pillata ja kuna nende ostuhind on üsna kõrge, siis on ka tekkinud kahju suur. Ostukindlustusega soetatud seadme asendamisel jääb kliendi kanda vaid 30-eurone omavastutus, ülejäänud kulu katab kindlustus.