Tallinna Tervishoiu Kõrgkool alustab uut õppeaastat rohkem kui 700 uue õppuriga kolmes kohas Eestis

„Me oleme uhked ja tänulikud, et suudame pakkuda kvaliteetset tervishoiu valdkonna haridust eri piirkondades Eestis,“ ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa, lisades: „Uued regionaalsed õpperühmad Haapsalus ja Kohtla-Järvel näitavad meie pühendumust Eesti tervishoiu haridusele ja piirkondliku arengu toetamisele. Oleme kindlad, et meie uued õppurid saavad olema valdkonna parimad spetsialistid.“

„Eesti Vabariigi president Alar Karis on ühes oma kõnes toonud välja järgmise mõtte: „Meie eesmärk peab olema tark ja haritud rahvas ning teekond targa rahvani käib kooli kaudu. Needsamad kriisid, mis meie ühiskonda praegu oma küünte vahel hoiavad, iseloomustavad hästi, mille jaoks peame suutma noori ette valmistada“;“ ütles Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimees Toomas Danneberg. „Tegevusteraapia õppe alustamine Haapsalus, HNRK-s on märgilise tähendusega sündmus, mis kannab endas taastusravi ja tegevusteraapia tippspetsialistide arengu eesmärki, ning mis ühtlasi toetab ka Läänemaa tervisemajanduse kui kompetentsikeskuse kujunemist tervikuna. Tegevusterapeudiks õppimine ja areng kliinilises keskkonnas on kaasaegse õpikäsitluse lahutamatu osa ning teha seda neurorehabilitatsiooni valdkonna juhtivas keskuses on ühine võimalus ja väljakutse meile ja üliõpilastele,“ lisas Toomas Danneberg: