Parimad kutseõppurid sõidavad Poola Euroopa kutsemeistrivõistlustele

Ettevõtlusoskuste paarisvõistlusel osalev Kuressaare Ametikooli vilistlane Sass Kesküla kinnitas, et võistluste ettevalmistused lähevad suurepäraselt ning ta on saanud palju uusi erialaseid teadmisi.

„Et saaksime võistlustel tugevat konkurentsi pakkuda, siis edaspidised treeningplaanid on rangelt paigas. EuroSkillsilt ootan uhket kogemust ja palju uusi kontakte, sealhulgas uusi sõpru. Kindlasti ootan põnevusega võistlust, sest saame oma teadmisi ja oskusi rakendada. Ka annab see võistlus võimaluse valdkonna inimestega tuttavaks saada ja kes teab, võibolla tulevikus ka nendega koostööd teha," rääkis Keskküla.

Ka Tartu Rakenduslik Kolledži vilistlane Kelly Pindek, kes esindab Eestit vastuvõtu administraatori võistlusalal ootab võistlust huviga. „Mulle meeldib võistluse juures kõige rohkem see, et olen kohanud nii palju ägedaid ja talendikaid noori, kes on samamoodi väga palju pingutanud ja endast parima andnud. Mulle meeldib ka võistluse mõte – kõigil on võimalus ennast proovile panna ja näidata enda oskusi,“ rääkis ta.