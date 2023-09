Eesti toidu kuu saab täna alguse Imaverest

„Kuna septembris on kohalik toidulaud kõige rikkalikum, on just praegu õige aeg nautida kohalikku toitu ning täiendada talvevarusid. Meil on rõõm, et saame niivõrd eriilmeliste ja põnevate ürituste näol väärtustada kohalikku toitu ja inimesi, tänu kellele kodumaine toit meie lauale jõuab,“ sõnas Eesti toidu kuu programmijuht Kerli Nõges.