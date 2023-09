Valgusteatri festival ÖÖvalgel toimub sel aastal juba viiendat korda

Iga aasta septembrikuu viimasel nädalavahetusel toimuv valgusteatri festival ÖÖvalgel on Pärnu suurim kultuurisündmus, kus kolmel õhtul mängitakse erinevates Pärnu linna asukohtades valgusetendusi. Tegemist on valgusteatri festivaliga, kus läbi valguskujunduste- ja lahenduste jutustatakse lugusid, kus peategelaseks on alati elav inimene. Sarnast valgusteatri festivali lähiregioonis ei ole.

„ÖÖvalgel“ festival pakub sel aastal publikule kolme õhtu jooksul vaatamiseks 6 lavastust ja seda 4 erinevas asukohas, mis on omavahel mõnusa jalutuskäigu kaugusel. See tähendab, et ühe õhtu jooksul jõuab vaadata mitut lugu. Kõik lavastused 10 minutit pikad ning on originaalloomingud ja loodud spetsiaalselt „Öövalgel“ festivali jaoks.