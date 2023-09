Tänavune suvi viis märga hauda 16 inimest

„Soojadel suvekuudel otsitakse veest jahutust ja paraku toob see igal aastal kaasa ka kurvalt lõppevaid õnnetusi. Paljude suviste uppumiste täpsemad asjaolud on alles uurimisel, kuid praegu saab öelda, et uppunutest vähemalt neli olid kas joobes või joobekahtlusega,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet ja toonitas, et alkoholi mõju uppumiste juures on kahjuks juba tavapärane nähe. „Kui vaatame uppunute statistikat pikema aja jooksul, siis joonistub juba mitme aasta jooksul välja tendents, et uppunutest ligikaudu pooled on olnud alkoholijoobes,“ ütles ta.