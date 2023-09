Peaminister Kallas võõrustab sellel nädalal kaht Eestis toimuvat rahvusvahelist tippsündmust

Avatud valitsemise partnerlus on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Kriisides, millega oleme viimastel aastatel üha sagedamini silmitsi seisnud, on eriliselt esile tulnud vajadus demokraatliku riigi aluspõhimõtete kindlustamise ja tugeva avatud kodanikuühiskonna järele. „Ootamatustest ja raskusest ülesaamiseks vajame tugevat kodanikuühiskonda. Dialoogi ja koostööd on hilja luua, kui kriis on käes. Vastupidi, see peab olema osa kriisiplaanist. Eesti läbipaistev e-valitsemine ja tihe koostöö vabakonnaga paistab maailmas silma. Meil on palju väärtuslikke kogemusi, mida edasi anda,“ ütles Kallas.