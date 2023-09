Riigikontroll: riigi 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on õige, Siseministeerium takistas aga tööjõukulude auditeerimist

Riigikontrolör Janar Holm leiab, et Siseministeeriumi lähenemine on auditi läbiviimise ajal olnud vastuoluline ja arusaamatu. „Eriti kurioosne on see, et automaatsest andmeedastusest X-tee kaudu ning Riigikantseleile ja Kaitseministeeriumile sobinud alternatiivsest andmete edastamise viisist keeldus Siseministeerium isikuandmete kaitsele ja julgeolekuriskidele viidates, aga just Siseministeeriumi enda pakutud viis infovahetuseks tähendab võrreldes Riigikontrolli pakutud lahendustega audiitorite palju suuremat kokkupuudet isikuandmetega ega minimeeri nendele ligipääsu,“ sõnas Holm.

Riigikontrolör muutis Riigikontrolli töökorraldust mullu aga just selleks, et vältida personali- ja palgaaruannetes isikuandmete tuvastamist üksikpäringutega ning Riigikontrolli audiitorite otsejuurdepääsu andmekogule, mida soovitas aga kasutada Siseministeerium. „Siseministri vastuses esitatud väide, et ministeerium võimaldas Riigikontrolli audiitoritele juurdepääsu kõigile hinnangu andmiseks vajalikele personaliandmetele õigusaktides ettenähtud viisil ja ulatuses, on asjatundmatu ja Riigikontrolli sõltumatusesse sekkuv. Siseminister ei ole see, kes saab Riigikontrollile ette kirjutada, millisel viisil ja ulatuses riigi kõrgeim auditiasutus oma tööd teeb ning mis on piisav ja mis mitte, et auditis põhistatud järeldusi teha. Selle üle otsustame ise,“ rõhutas riigikontrolör Janar Holm. „Riigikontroll on vaba nii seadusandliku kui ka täidesaatva riigivõimu suunistest ja sekkumisest auditi objekti valikul, auditite planeerimisel ja teostamisel ning auditiaruannete koostamisel.“