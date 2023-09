Tiina Lippant pole Järvamaa turismis uus tegija, ta on töötanud aastaid Eesti piimandusmuuseumis Imaveres giid-pedagoogina. Viimati pidas ta Türil aga lasteaiaõpetaja ametit.

Lippanti enda sõnul on turimisrajale tagasi tulemine suur väljakutse, ent on võimaluse eest tänulik. "Olen suur Järvamaa patrioot ning maakonna hea käekäik on mulle oluline. Tunnen kohalikke olusid ja ettevõtlikke inimesi. Seitse aastat Eesti piimandusmuuseumis andis mulle palju erinevaid kogemusi ja koostöövõimalusi nii Järvamaal kui üle Eesti, mida kavatsen oma uues ametis kasutada."