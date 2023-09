Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg lahkub kuu lõpul ametist. Martha-Beryl Grauberg ütles, et neli aastat tagasi tööle asudes oli tema ülesanne arendada Paide linna kultuuriürituste ja huvitegevuse mitmekesisust, toetada Paide teatri arengut ja tugevdada meeskonda.

* Paidest alguse saanud toitlustusettevõte osaühing Pizzakiosk on saanud pärast aastaid müügis olekut uue omaniku. Kurre Ehrnstenile kuulunud tuntud tootemargi ostis augustis ära kohalik ettevõte Fesmeri OÜ, mis pole valdkonnas uus tegija – osaühingu hallata on frantsiisilepingu alusel mitu Pizzakioski müügipunkti.

* Keskerakonna esimehe kandidaat Tanel Kiik ütleb, et võitlus partei esimehe koha pärast Mihhail Kõlvartiga on nii tasavägine, et isegi kongressi hommikuks pole selge, kes sellest lahingust võitjana välja tuleb.