Bonava ehitab Uus-Mustamäele 44 uut korterit

Bonava Eesti tegevjuhi Taavi Soormi sõnul on vajadus uute kvaliteetsete korterite järele endiselt olemas ning suurim nõudlus just Mustamäe piirkonnas – ka täna, kui kinnisvarasektor on endiselt keerulises olukorras.

“Aiandi 14 ehitusega alustamine on märk sellest, et turg on saavutanud piisava stabiilsuse, mis annab meile arendajana kindlustunde uute etappide alustamiseks,“ ütles tegevjuht Taavi Soorm. „Kõik Bonava arendusotsused sõltuvad suuresti eelmiste etappide müükidest ning sissetulevast klientide huvist. Uus-Mustamäel on see stabiilselt tugev, mis annab märku sellest, et piirkonnas on vajadus uute kodude järele olemas,“ sõnas Soorm ning selgitas, et Mustamäel on uute korterite nõudlus olnud alati teistest Tallinna piirkondadest suurem, sest valdavalt on sealne kinnisvara ligi 50 aastat vana ja uusi projekte linnaosas pigem vähe.

Aiandi 14 aadressile valmivad kaasaegse planeeringuga 1-4toalised kodud, mis on suuruses 28,4-112,3 m2, neist suurimad läbi kahe korruse paiknevad katusekorterid. Avarust lisavad kodudele maast laeni aknad ning iga korteri juurde kuulub rõdu või terrass. Hoonele on omistatud B-energiaklassi märgis, mis tähendab, et tegu on eriti energiatõhusate kodudega.

Bonava on vanadele Kadaka aiandi maadele ehitanud täiesti uue Uus-Mustamäe kvartali, kus tänaseks on valminud enam kui 500 korterit. Veel tänavu valmivad Bonaval Uus-Mustamäele 65 müügikorterit, mis asuvad aadressil Aiandi 16 ja millest enam kui pooled on leidnud juba omaniku. Samuti saavad sel sügisel Aiandi tänaval valmis elamuarendaja esimesed 99 ainult üürimiseks mõeldud korterit.

Uus-Mustamäe, kus esimesed kodud valmisid 2020. aastal ning kokku valmib 750 korterit, on kaasaegseim terviklik elupiirkond Mustamäel. Naabruskonna südameks on ligi 7000 ruutmeetrine park, kus kogu pere leiab ühiseid ajaveetmisvõimalusi.