Siseministeeriumi väide riigisaladusega kaetud töötajate andmete avalikuks saamise riski kohta on asjakohatu

Siseministeerium on oma tänases vastulauses põhjendanud auditeerimise takistamist riigi majandusaasta koondaruande koostamise käigus sellega, et nende hinnangul ei olnud auditi ajal selge andmete hoidmise turvalisus ja õiguslik korraldus, mistõttu „ei olnud maandatud risk, et riigisaladusega kaetud teenistujate andmed saavad avalikuks.“