IMF avaldas mahuka analüüsi rahapesuvastasest võitlusest Põhja- ja Baltimaades

„Oleme tänulikud, et IMF võttis ette nii mahuka regionaalse tehnilise abi projekti, mille käigus testiti ka IMFi välja töötatud uusi analüüsimeetodeid. Eesti riigiasutused said juba analüüsi koostamise käigus soovitusi ja ideid, kuidas Eestit läbivaid rahavooge paremini analüüsida ja riskantseid tehinguid tuvastada. Loodan, et analüüsi avaldamisest on kasu ka erasektorile ja teistele riikidele, kes saavad piirkonna kogemusest ja heast tavast õppida,“ ütles Eesti Panga president Madis Müller.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm: „On hea näha, et analüüs kinnitab Eesti pingutust, kus finantssektoris on aastatega oluliselt vähenenud kõrge riskiga seotud rahavood. IMF-i projekt ja selles kasutatavad uudsed meetodid on hea näide sellest, kuidas peaksime rahvusvaheliselt mõõtma rahapesu riske maksevoogudes ning nendes küsimustes koostööd tegema.“