Põltsamaal antakse üle maailmarekordi tiitel

Maailmarekord on aasta hiljem ametlikel andmetel kinnitatud ning kõik spordisõbrad on oodatud 8. septembril, kell 19:00 Põltsamaa WParki ajaloolise hetke tunnistajateks. Antakse ametlikult üle GWR sertifikaat ning tähistatakse ühiselt Laumetsa võitu. Kostüümiteema on “white party” ehk valge riietus, kõige valgemale(vingemale) kostüümile ka auhind. Üritus on tasuta!