Uuring selgitab välja Eesti elanike teadlikkuse elustamisest ja AED kasutamisest südame äkksurma korral

Uuringu juht, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Katre Tombu selgitas, et automaatset kehavälist defibrillaatorit (AED) läheb vaja südame äkksurma korral. “Südame ootamatu seiskumise korral peaks kannatanut ümbritsevad inimesed helistama koheselt hädaabinumbrile 112 ja alustama elustamisvõtetega. Ent erinevad uuringud näitavad, et kannatanu ellujäämise tõenäosust suurendab ja hilisemale taastumisele aitab oluliselt kaasa see, kui julgetakse ka AED-aparaati kasutada ning selle abil abivajajale elektrišokk anda,” tõdes Tombu.

Ta viitas, et Eestis pole varasemalt läbi viidud uuringuid selle kohta, kui hästi on elanikkond kursis AED rakendamisega ning kui paljud oleksid valmis aparaati vajaduse korral kasutama. Varasematest uuringutest selgub, et teiste riikide kogemuse põhjal on inimeste valmisolek teisi AED-aparaadiga aidata pigem kehvapoolne. AED-aparaate leiab nii suurematest bussijaamadest, kaubanduskeskustest, spordiklubidest, eraettevõtetest, hotellidest kui ka mujalt.