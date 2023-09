Rakendused, mis muudavad sel sügisel õppimise ja töötamise lihtsamaks

Töö ja puhkuse tasakaal

“Töö ja õpingute vahel on oluline tegeleda ka oma vaimse tervisega ja varuda aega puhkamiseks ja just sellele on rakendus Headspace keskendunud,” tutvustab Mishina.

Headspace pakub palju erinevaid meditatsiooni- ja keskendumisharjutusi, mis aitavad lõõgastuda, vähendada stressi ja parandada üldist heaolu. Rakendus pakub erinevaid temaatilisi meditatsiooniseansse, mis põhinevad kasutaja erinevatel vajadustel ja eelistustel, nagu stressi vähendamine, keskendumine või uni. Lisaks pakub Headspace ka lühemaid meditatsiooniharjutusi, mida saab kergelt oma igapäevasesse rutiini lülitada.

Nutikas looduse tundmine

Sügis on hea aeg ka looduses ringi jalutamiseks ning Flora Incognita on rakendus, mis aitab tuvastada meie ümber olevaid taimi. “See on praktiline võimalus ka õpilastele ja aitab neil looduse kohta rohkem teada saada looduses viibides,” lisab Mishina.

Flora Incognita on rakendus, mis aitab tuvastada erinevaid taimeliike ja nende kohta rohkem teada saada. See rakendus tunneb fotolt ära taimeliigi ja annab selle kohta üksikasjalikku teavet. Rakenduses on tohutu andmebaas taimeliikidest, nende omadustest, kasvukohtadest ja kasvatamiseks vajalikest tingimustest.

Kosmose avastamine

Rakendus Solar System Scope 3 on suurepärane abiline neile, kes soovivad meie päikesesüteemi ja öise taevaga lähemalt tutvuda. “Rakenduses on detailne ja interaktiivne päikesesüsteemi mudel, mis võimaldab kasutajatel avastada planeete, looduslikke satelliite, asteroide ja komeete,” toob Mishina välja ja lisas, et rakenduses on ka kosmosest tehtud reaalsed fotod, mis annavad taevakehadest realistliku ülevaate.